







Como parte de su compromiso con las comunidades y el desarrollo sostenible, Mashpi Lodge y Metropolitan Touring, en alianza con Fundación Futuro, fueron parte del voluntariado corporativo organizado por Unidos por la Educación (UxE), el evento se realizó en la comunidad La Delicia, ubicada en el Chocó Andino, zona rural del Distrito Metropolitano de Quito.





La iniciativa forma parte del programa de voluntariado corporativo de la compañía, que impulsa acciones comunitarias enfocadas en educación, sostenibilidad e integración social en sus distintas zonas de influencia. Este proyecto responde a la visión de incorporar el turismo regenerativo en sus operaciones, bajo un modelo que busca no solo minimizar impactos, sino también generar un aporte positivo y duradero en los territorios donde opera, fortaleciendo tanto a las comunidades locales como a los ecosistemas.





“Como compañía, creemos que el turismo debe generar un impacto positivo y duradero en los territorios donde operamos. En Mashpi Lodge, nuestro compromiso es ser promotores de bienestar y prosperidad, impulsando iniciativas que aporten al bienestar de las comunidades, fortalezcan los vínculos con las personas y contribuyan activamente al cuidado del entorno y al desarrollo sostenible”, comentó Maggie Crespo, Gerente de Sostenibilidad de la empresa.





En esta ocasión, la jornada se llevó a cabo en la Escuela Juan Larrea, institución intervenida por UxE, fundación privada conformada por más de 100 empresas y organizaciones miembro. La actividad benefició directamente a 24 niños y contó con el compromiso y la participación de 30 voluntarios de la compañía, así como de 17 padres de familia, quienes compartieron actividades recreativas y espacios de integración junto a la comunidad.





Durante la jornada, los voluntarios trabajaron en la recuperación de la cancha y la restauración de los arcos, con el objetivo de brindar a los niños un espacio más adecuado, seguro y agradable para sus actividades deportivas y recreativas. Además, se entregaron implementos deportivos y materiales didácticos para apoyar su desarrollo y aprendizaje.



