







El rescate animal en nuestro país no enfrenta una crisis de voluntad. En cada ciudad existen personas que dedican su vida, su tiempo y sus recursos a salvar animales abandonados, maltratados o en situación de vulnerabilidad. El verdadero desafío es otro: la falta de recursos.





Actualmente, los refugios y fundaciones de rescate animal operan muy por encima de su capacidad. Día tras día enfrentan gastos permanentes en alimentación, emergencias veterinarias, medicamentos, infraestructura, mantenimiento e insumos médicos, mientras dependen de ingresos inestables provenientes de donaciones esporádicas. A esto se suma una limitada visibilidad para promover adopciones responsables y encontrar hogares definitivos para cientos de animales que esperan una segunda oportunidad. Es una labor titánica que sobrevive gracias a una inmensa resiliencia humana.





Frente a esta realidad nace Rescue Cup 2026, una iniciativa del Refugio Amigos de Lucas con el apoyo de MaxiPets que busca transformar la pasión deportiva más grande del país en una poderosa herramienta de impacto social.





El deporte como vínculo de transformación





El fútbol tiene la capacidad de unir a miles de personas alrededor de una misma emoción. Rescue Cup 2026 aprovecha esa fuerza colectiva para generar atención masiva, movilizar recursos y convertir cada partido en una oportunidad real de apoyo para los animales rescatados.





Durante seis semanas, el torneo reunirá a empresas, marcas, comunidades y amantes de los animales en un espectáculo deportivo con propósito, donde cada encuentro representará una contribución directa al fortalecimiento de las fundaciones participantes.





Los recursos recaudados serán destinados a 16 fundaciones de rescate animal de todo el país, contribuyendo al financiamiento de sus operaciones, atención veterinaria, alimentación y programas de bienestar animal.





Una sede diseñada para el espectáculo y la solidaridad





La sede oficial de Rescue Cup 2026 será La Gambeta, Ventura Mall, Tumbaco, un espacio que reúne las condiciones ideales para convertir el torneo en una experiencia única para participantes, patrocinadores y asistentes. Los partidos se desarrollarán durante seis semanas consecutivas, exclusivamente los sábados en horarios estratégicos de tarde y noche, permitiendo una alta asistencia de público y una amplia exposición para las marcas comprometidas con la causa.





Más allá de la competencia deportiva, el evento integrará activaciones, espacios de adopción, campañas de sensibilización y experiencias que conectarán a miles de personas con la realidad del rescate animal en Ecuador.





Una meta ambiciosa: más adopciones, más oportunidades de vida





Rescue Cup 2026 no busca únicamente recaudar fondos. La iniciativa nace con una meta igualmente importante: impulsar una agresiva campaña nacional de adopciones que permita que decenas de perros y gatos encuentren finalmente el hogar que merecen. La visibilidad generada por el torneo permitirá que historias de rescate lleguen a nuevas audiencias, conectando a familias con animales que esperan una oportunidad para comenzar una nueva vida.





Porque detrás de cada adopción existe una historia de esperanza. Un reconocimiento a los rescatistas, voluntarios, veterinarios y fundaciones que han dedicado años de esfuerzo silencioso al bienestar animal. Personas que enfrentan diariamente desafíos económicos, emocionales y operativos para garantizar una vida digna a quienes no tienen voz. A través de esta iniciativa, MaxiPets busca que el país entero conozca su trabajo, apoye su misión y se convierta en parte activa de la solución.