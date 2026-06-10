







Sukasa, con presencia en Quito, Guayaquil y Cuenca, especializada en productos exclusivos para el hogar, cocina, decoración, tecnología y estilo de vida, realizó la entrega oficial del primer premio de su exitosa campaña “Double Match, Double Win”, iniciativa que cuenta con el auspicio de Ambacar, Produbanco y LG.





Durante el evento se vivió un ambiente lleno de emoción y expectativa, donde se compartieron experiencias junto al ex seleccionado Iván Hurtado, sobre la adrenalina de asistir a un partido de fútbol, los nervios previos, las cábalas y la pasión que despierta la selección ecuatoriana.





El afortunado ganador fue Fernando Carvajal, quien recibió como premio un viaje con todos los gastos pagados junto a un acompañante para disfrutar en vivo de los tres partidos de la selección, viviendo así una experiencia única en la máxima fiesta del fútbol.





La campaña “Double Match, Double Win” destaca por premiar la fidelidad de los clientes de Sukasa con experiencias inolvidables y beneficios extraordinarios.





Asimismo, durante la entrega se recordó al público que todavía existe una segunda oportunidad para ganar. Los clientes pueden continuar participando por el segundo gran premio: un espectacular vehículo TANK 300, 0 kilómetros.





Con este tipo de iniciativas, Sukasa reafirma su compromiso de seguir creando experiencias memorables que conecten con sus clientes y fortalezcan su propuesta de valor.





En la foto empresarial de izquierda a derecha: