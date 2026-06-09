







El fútbol tiene la capacidad de unir a las personas más allá de la cancha. Cada gran torneo deportivo se convierte en una oportunidad para compartir emociones, celebrar la pasión por este deporte y fortalecer la conexión entre amigos, familias y comunidades enteras. En Ecuador, donde el fútbol forma parte de la identidad cultural, los espacios colectivos se han convertido en lugares ideales para reunirse y compartir esta experiencia.





Ver un partido acompañado transforma completamente el ambiente. Los gritos de gol, las camisetas de los equipos y la emoción compartida hacen que cada encuentro deportivo se convierta en un momento memorable. Por ello, cada vez más personas buscan espacios amplios, cómodos y seguros donde disfrutar del fútbol junto a otros aficionados.





“Los eventos deportivos generan experiencias colectivas que unen a las personas y fortalecen el sentido de comunidad. En El Recreo buscamos ofrecer espacios donde las familias y grupos de amigos puedan compartir estos momentos especiales en un ambiente cómodo y seguro”, señala Marianela Berrazueta, administradora general de Ciudad Comercial El Recreo.





Vivir el fútbol en comunidad hace que cada partido sea más especial. Por eso, El Recreo comparte algunas recomendaciones para disfrutarlo al máximo:

Elegir espacios cómodos y seguros. Contar con pantallas amplias, zonas adecuadas para compartir y ambientes accesibles mejora significativamente la experiencia.

Vivir el partido acompañado. Reunirse con amigos o familia hace que cada encuentro deportivo se disfrute con mayor emoción y entusiasmo.

Llegar con anticipación. En jornadas de alta expectativa, asistir con tiempo permite encontrar una mejor ubicación y disfrutar del ambiente previo al partido.

Aprovechar las actividades complementarias. Muchos espacios incorporan dinámicas, promociones y propuestas temáticas que enriquecen la experiencia para todas las edades.

Disfrutar del fútbol como una experiencia de integración. Más allá de los resultados, este deporte crea espacios de encuentro y conexión entre personas de distintas generaciones.

También es importante tomar en cuenta algunas actitudes y situaciones que se deben evitar para que la experiencia sea segura, cómoda y positiva para todos:

Evitar asistir a lugares improvisados o sin condiciones de seguridad. Espacios con poca ventilación o sin organización pueden afectar la experiencia y generar incomodidad.

No descuidar a niños o adultos mayores. En eventos concurridos es importante mantener siempre acompañados y seguros a los miembros más vulnerables de la familia.

Evitar discusiones o actitudes agresivas por diferencias deportivas. La pasión por el fútbol debe convertirse en una oportunidad de unión y entretenimiento, no de confrontación.

No ignorar las normas del espacio compartido. Respetar horarios, indicaciones de seguridad y áreas comunes contribuye a una experiencia agradable para todos.

No dejar basura o desperdicios en las áreas comunes. Mantener los espacios limpios refleja respeto hacia la comunidad y hacia quienes organizan las actividades.

A propósito del inicio del Mundial 2026, Ciudad Comercial El Recreo habilitará espacios especiales para que los visitantes disfruten de los encuentros de la selección ecuatoriana de fútbol y de otras selecciones a las que los hinchas quieren ver jugar. Las transmisiones y actividades temáticas buscarán convertir cada jornada futbolera en una experiencia llena de entretenimiento y convivencia familiar.