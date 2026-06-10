







El seleccionado nacional y referente del fútbol internacional, Willian Pacho, anunció oficialmente el lanzamiento de Ke Crack, su nueva marca de chocolate ecuatoriano. El proyecto nace con la intención de impulsar el potencial de todos los cracks ecuatorianos, por lo cual el 5% de todas las ventas se destinará directamente a financiar becas académicas para jóvenes talentos del país.





Hace este anuncio a través del corto animado "El Camino del Crack", una pieza audiovisual que relata la filosofía detrás de la marca. La narrativa rompe con el molde tradicional al proponer que los verdaderos "cracks" del Ecuador no solo están en las canchas de fútbol, sino en cada rincón del país, esperando una oportunidad real para progresar.





“Quise lanzar este proyecto personalmente porque sé lo que significa luchar desde abajo sin olvidar nunca las raíces. Ecuador está lleno de talento, de cracks que solo necesitan una puerta abierta. Con Ke Crack, cada vez que alguien disfrute de un buen chocolate hecho en mi país, estará abriendo las puertas de la educación para que una empresa fiche a un joven ecuatoriano y le cambie el futuro”. Willian Pacho, fundador de la marca.





El ecosistema de formación y empleabilidad IIDEA, se convierte en el aliado estratégico y motor educativo de Ke Crack. La institución será la encargada de canalizar los fondos y formar integralmente a los becados en carreras técnicas de alta demanda laboral y rápida empleabilidad, como Marketing, Administración y Contabilidad.





El chocolate Ke Crack iniciará su distribución en el mercado de manera estratégica a partir de esta semana, invitando a los consumidores a ser parte de este gran propósito.



