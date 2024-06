Este 18 de junio, Ecuador se une a la celebración global del Día del Sushi, y KOBE, una de las marcas más reconocidas en comida fusión japonesa ecuatoriana, también festeja esta fecha especial.





El sushi, con origen en Japón, se ha convertido en uno de los platillos más preferidos por los ecuatorianos. KOBE Sushi & Rolls ha logrado una exitosa integración en el mercado local, ofreciendo una fusión única que combina la gastronomía japonesa con los sabores tradicionales de Ecuador.





Luis Narváez, chef ejecutivo de KOBE, comenta: "El sushi se caracteriza por ser de pequeñas porciones. En KOBE nos aseguramos de que sea un alimento fácil de comer, delicioso y con un alto aporte nutricional".





Esta filosofía ha permitido a KOBE destacar en el mercado por lo que actualmente cuenta con 21 locales entre Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta.





Frente a esta coyuntura, Kobe también anuncia su nueva línea de rollos acevichados que se caracterizan por tener sabores tradicionales de la provincia de Manabí como salsa acevichada, sal prieta y maqueño.





Durante este mes, KOBE ha preparado varias activaciones para sus clientes. Una de las más destacadas es el concurso "All You Can Eat", que se realizará el 21 de junio, ofreciendo a los participantes la oportunidad de ganar un año de sushi gratis.





KOBE continúa apostando por su propuesta gastronómica y busca seguir creciendo en Ecuador, con la apertura de nuevos locales.





Su propósito es democratizar el acceso a este tipo de comida, brindando experiencias culinarias únicas a un público cada vez más amplio.